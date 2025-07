Magi (+Europa): "Decreto Caivano ha causato il sovraffollamento nelle carceri minorili" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 "Per la prima volta anche andando nelle carceri minorili si trova una situazione di sovraffollamento, che è l'effetto diretto del cosiddetto del decreto Caivano. In particolare delle norme che hanno aumentato le pene per i reati di lieve identità che hanno a che fare con gli stupefacenti. Perché aumentando le pene è diventato impossibile accedere alle pene alternative. Quindi si può dire che c'è una relazione diretta tra l'attuazione del decreto Caivano e il sovraffollamento degli istituti carcerari. Ma il Governo non se ne occupa, anche perché le misure approvate dal Cdm non avranno effetto immediato e sarà un'altra estate di tragedie" così il deputato Riccardo Magi di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev