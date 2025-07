Morte di Matthew Perry, un medico si dichiara colpevole: «Somministravo ketamina illegalmente»

Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole per la somministrazione illegale all'attore, morto nel 2023. Ora rischia fino a 40 anni di carcere

Un medico californiano ha ammesso di aver avuto un ruolo diretto nella tragica morte di Matthew Perry, l’amato interprete di Chandler in Friends, deceduto nell’ottobre 2023. Sebbene il cerchio si fosse già stretto intorno al dottor Salvador Plasencia, ora il medico si è dichiarato colpevole di quattro capi d’accusa per la distribuzione illegale di ketamina, una sostanza che l’attore utilizzava come parte di un trattamento terapeutico, ma che, secondo le autorità, sarebbe stata somministrata in modo illecito e fuori controllo.

Il giro d’affari del medico

Secondo quanto ricostruito dalla procura federale di Los Angeles, Plasencia avrebbe approfittato della nota vulnerabilità di Perry, che da anni lottava pubblicamente contro le dipendenze. Le indagini hanno rivelato che il medico si riforniva di ketamina tramite un complice, il dottor Mark Chavez, anch’egli reo confesso, e vendeva i flaconi a prezzi esorbitanti: acquistati a 12 dollari, venivano rivenduti all’attore anche per 2.000 dollari ciascuno. Da quanto emerge Plasencia avrebbe consegnato personalmente la ketamina a Perry o al suo assistente, arrivando a distribuire una ventina di flaconi in appena due settimane. A riprova del cinismo del medico, in aula è stato citato uno dei messaggi inviati poco prima della morte dell’attore: «Mi chiedo quanto mi pagherà questo idiota». La sentenza nei confronti di Plasencia è attesa per il 3 dicembre 2025. Il medico rischia fino a 40 anni di carcere, ma l’entità della pena dipenderà anche dal grado di collaborazione offerta alle autorità.

La rete intorno a Perry

Il caso non si limita a Plasencia. Nella rete di sospetti figura anche Jasveen Sangha, soprannominata “la regina della ketamina” a Hollywood. Donna con doppia cittadinanza statunitense e britannica, è accusata di aver fornito la dose fatale a Perry. Si è dichiarata innocente, ma rischia l’ergastolo. Anche l’assistente personale dell’attore e un intermediario coinvolto nei traffici illeciti si sono dichiarati colpevoli, decidendo di collaborare con la giustizia.