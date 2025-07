Rampelli (FdI) I vitalizi? "E' stato il centrodestra a chiederne abolizione nel 2011" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 "La decisione del vincolo di andare in pensione esattamente alla stessa età degli altri lavoratori dipendenti è stata presa dal centrodestra nel 2011 e che il sottoscritto ha votato a favore di quella norma. Io votai contro non i vitalizi in quanto tale, quest'oggetto misterioso, ma contro il proprio vitalizio. Io ho votato contro i miei interessi personali, non so se gli straccioni citati prima, i 5 Stelle, sarebbero capace di farlo. L'ordine del giorno che loro agitano è una fake news, non esiste e comunque era indirizzato solo a evitare la transumanza dalla Camera di dipendenti e dirigenti verso altre amministrazioni" così il deputato Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev