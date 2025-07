Sudafrica, imprenditore ucciso da un elefante durante un tentativo di allontanarlo dalla riserva

L'incidente è avvenuto nella mattina di martedì 22 luglio. Lascia la moglie e i tre figli

Tragedia in una delle riserve naturali più esclusive del Sudafrica. Fc Conradie, 39 anni, imprenditore milionario e co-proprietario della Gondwana Private Game Reserve, ha perso la vita dopo essere stato attaccato da un elefante maschio. L’uomo stava cercando di spostare un branco di pachidermi dalle vicinanze delle strutture turistiche quando è stato improvvisamente caricato da uno degli animali.

La carica improvvisa e fatale

L’incidente è avvenuto ieri mattina, martedì 22 luglio, intorno alle 8. Conradie, appassionato di natura e attivo nella gestione della riserva, stava cercando di allontanare gli elefanti dall’area frequentata dai turisti. Secondo quanto riportato dalle testate locali, uno degli esemplari maschi, del peso di circa sei tonnellate, lo ha attaccato senza preavviso, colpendolo con le zanne e calpestandolo più volte. I ranger presenti non hanno potuto fare nulla per impedirne la morte.

Conradie, un volto noto del settore

Oltre a essere coinvolto nella gestione della Gondwana Reserve, Conradie era conosciuto anche per le sue attività imprenditoriali nel mondo dello sport, in particolare come fondatore del Caylix Group, società attiva nella consulenza e gestione sportiva. Viveva a Stellenbosch con la moglie Laida, 33 anni, e i loro tre figli. La Gondwana Reserve, frequentata da personaggi famosi per safari esclusivi, era al completo al momento dell’attacco. L’episodio ha sconvolto ospiti e personale, riaprendo il dibattito sulla sicurezza nelle aree naturali protette. Si tratta, infatti, del secondo incidente mortale nella riserva in meno di un anno. Nel marzo 2024, una guida turistica, David Kandela, fu uccisa da un’elefantessa precedentemente utilizzata nei circhi.

Il cordoglio della riserva: «Profonda tristezza»

In una nota ufficiale, la direzione della Gondwana Reserve ha espresso il proprio dolore per la perdita del co-fondatore: «Con profonda tristezza confermiamo la scomparsa del nostro CEO, Fc Conradie, a seguito di un tragico incidente con un elefante maschio. Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di grande dolore».