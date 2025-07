Trump: Firmato accordo con il Giappone, tariffe al 15% – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 24 luglio 2025 “E voglio solo iniziare dicendo che abbiamo appena concluso il nostro importante accordo commerciale con il Giappone e molti altri paesi. […] Avevamo la tariffa al 25%, ma abbiamo concordato di ridurle a 15 sulla base del fatto che il Giappone ha accettato, per la prima volta in assoluto, di aprire il suo paese al commercio.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev