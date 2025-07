La bimba di 4 mesi positiva alla cocaina ritrovata con i genitori: due giorni di ricerche dopo la scomparsa dall’ospedale

Era stato il padre a portare via la bambina prima che fosse dimessa dall'ospedale. La piccola è stata affidata ai servizi sociali

È stata ritrovata a Striano, nel Napoletano, la bimba di 4 mesi che due giorni fa era risultata positiva alla cocaina. E che poi, senza essere stata dimessa, i genitori avevano preso e portato via dall’ospedale di Salerno. I due originari del Marocco e senza fissa dimora sono stati condotti in caserma e la loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. La piccola è stata invece affidata ai servizi sociali e sarà sottoposta ad accertamenti, anche se risulterebbe in buone condizioni di salute.

La scomparsa dall’ospedale e la caccia dei carabinieri

La bimba era ricoverata al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la mattina di mercoledì 23 luglio, quando improvvisamente è scomparsa. La sparizione aveva seguito di poche ore alcune analisi, che avevano evidenziato la positività della piccola alla cocaina. Era stato il padre a prelevarla e ad allontanarsi, con la madre e la bimba, dalla struttura. I tre inizialmente erano stati segnalati in una struttura alberghiera del Salernitano, ma avevano già abbandonato a piedi l’edificio quando i carabinieri sono piombati sul posto. Poco dopo, sono stati intercettati da alcuni militari e fermati per strada. I genitori si trovano ora in caserma a Salerno.