Positiva alla cocaina, bimba di 4 mesi portata via dall’ospedale prima delle dimissioni

La piccola avrebbe avuto bisogno di ulteriore assistenza, ma di lei si sono perse le tracce. La sua famiglia risulta essere senza fissa dimora

L’avevano portata in ospedale perché sembrava non stesse bene e le analisi avevano evidenziato la sua positività alla cocaina. Prima di essere dimessa, oggi, mercoledì 23 luglio, è sparita. È successo a una bimba di 4 mesi, ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La polizia e i carabinieri stanno effettuando ricerche ad ampio raggio. Da quanto si apprende dall’Ansa, la famiglia, di origine marocchina, sarebbe senza fissa dimora.

Il ricovero, la positività alla cocaina e la sparizione

Era stata portata nell’ospedale di via San Leonardo, a Salerno, per uno stato di malessere, ieri, martedì 22 luglio. Le analisi sulle urine della piccola avevano evidenziato la sua positività alla cocaina e avevano spinto i medici a decidere per il suo ricovero. Già oggi, sembrava che la piccola stesse meglio, rispondeva alle cure e le sue condizioni erano in miglioramento. Tuttavia, di lei si sono perse le tracce dopo che è stata portata via dal padre senza l’autorizzazione degli operatori sanitari. È sparita dal reparto prima di essere dimessa e, come riportano le fonti sanitarie, avrebbe avuto bisogno di ulteriore assistenza. Fonti investigative riferiscono che la famiglia è probabilmente senza fissa dimora. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine.