Carne coltivata, Della Vedova (+Europa): Errore penalizzare ricerca scientifica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “È evidente che se uno deve fare ricerca scientifica su quel prodotto va all'estero, per cui avremmo anche in questo una fuga di scienziati che andranno in Olanda, per rimanere in Europa, o nella Repubblica Ceca, dove si stanno facendo lavori. E per me è un grave errore sempre vietare o penalizzare la ricerca scientifica.” Così il deputato di +Europa Benedetto della Vedova durante il suo intervento al convegno “Carne coltivata: discutiamone” alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev