Ius scholae, Tajani: "Ai maranza che fanno rapine io preferisco ragazzi che vanno a scuola" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "Noi diciamo di dar vita a norme più severe di quelle che ci sono adesso sulla immigrazione regolare per ottenere la cittadinanza. Vi domando: preferite i maranza o ragazzi che vanno a scuola per dieci anni con profitto e poi a 17 anni possono chiedere la cittadinanza e diventare cittadini italiani a 18? Perché i maranza sono quelli che non vanno a scuola e vanno a delinquere in mezzo alla strada. Io i maranza non li voglio. Altro che norma lassista, è più severa di quella che c'è ora" così il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo al Consiglio Nazionale di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev