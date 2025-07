La capitana nazionale femminile di calcio Girelli si commuove mentre parla davanti a Mattarella – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato in Quirinale la squadra nazionale di calcio femminile, dopo l'eliminazione agli europei in semifinale contro l'Inghilterra, che ha vinto ai supplementari 2 a 1. In quell'occasione è intervenuta la capitana della squadra Cristiana Girelli, che si commuove mentre pronuncia il suo discorso. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev