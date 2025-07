Regionali, Schlein: "Stiamo lavorando per costruire alleanze vincenti per battere le destre" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 "Stiamo al lavoro in tutte le sei Regioni che vanno al voto, per costruire le alleanze più competitive che battano le destre. Noi continuiamo a impegnarci in questa direzione, perché il nostro avversario è la destra. Li vogliamo sconfiggere come è successo recentemente in Emilia Romagna e in Umbria. Siamo uniti e il lavoro prosegue" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della conferenza di presentazione della proposta "La piena e buona occupazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev