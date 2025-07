Regionali Veneto, Fontana: Centrodestra troverà una quadra ma su tempistiche sono poco ottimista – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “E' sicuramente una Regione, in particolar modo il Veneto, importante. E' chiaro che per la Lega è una Regione delicata, però sono abbastanza convinto che, come è successo da sempre, il centrodestra riuscirà a trovare una quadra.” Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio a da parte dell'Associazione stampa parlamentare. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev