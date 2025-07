Gaza, l’esercito israeliano annuncia una «pausa tattica» per l’arrivo degli aiuti umanitari. Stop alle operazioni militari fino alle 19 di stasera

Camion carichi di cibo si stanno muovendo dall'Egitto verso la Striscia. La tregua parte dalle 9. Nella notte paracadutati alcuni pacchi

Dopo l’annuncio di ieri, da parte di Israele, di una tregua umanitaria per far convogliare beni e aiuti alla popolazione della striscia di Gaza media locali riferiscono di camion di beni utili che hanno iniziato a muoversi dall’Egitto. Israele ha affermato che da oggi saranno istituiti corridoi umanitari per garantire la circolazione in sicurezza dei convogli delle Nazioni Unite che consegnano aiuti alla popolazione dell’enclave palestinese e che saranno implementate pause nelle aree densamente popolate. Nello specifico si tratta, come specifica l’Idf, di una «pausa tattica» delle operazioni. La tregua, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, sarà in vigore dalle 10:00 alle 20:00 di oggi ora locale (le 9:00-19:00 in Italia).

Paracadutati aiuti nella notte. Ma per l’Idf non si muore di fame

L’esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato aiuti umanitari nella notte. «In linea con le direttive dell’esecutivo, l’Idf ha recentemente effettuato un lancio aereo di aiuti umanitari, nell’ambito degli sforzi in corso per consentire e facilitare l’ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza» si legge in un post pubblicato su Telegram dalle forze armate israeliane. Sarebbero stati lanciati sette pacchi contenenti farina, zucchero e cibo in scatola. Il post arriva dopo una posizione netta davanti alle denunce delle organizzazioni umanitarie e dei medici presenti sul posto. «A Gaza non si muore di fame. Si tratta di una falsa campagna promossa da Hamas», ha sostenuto l’esercito israeliano. «La responsabilità della distribuzione del cibo – sottolinea – è delle Nazioni Unite e delle organizzazioni umanitarie internazionali. Pertanto, le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali sono tenute a migliorare l’efficacia della distribuzione degli aiuti e a garantire che questi non raggiungano Hamas».