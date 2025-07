Prima squalificato, poi riammesso. Martinenghi suda freddo ai mondiali di nuoto: «Ridatemi i due anni di vita che ho perso…»

L’accusa: irregolarità nella gambata, una delle infrazioni più temute dai ranisti. Ma dopo un rapido riesame è arrivato il dietrofront: Martinenghi è riammesso alla finale

Quello di Singapore è stato un Mondiale iniziato col cuore in gola, ma che ha poi regalato emozioni d’argento. L’Italia del nuoto è uscita vincitrice dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella 4×100 stile libero maschile. Ma l’inizio della rassegna mondiale non è stato privo di colpi di scena. A viverli sulla propria pelle è stato Nicolò Martinenghi, protagonista di un momento di tensione in semifinale: squalificato per una presunta «gambata a delfino», è stato poi riammesso vincendo il ricorso. E l’Italia ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

È bastato un gesto sbagliato interpretato male, un’ombra nell’acqua, e la tensione ha tagliato l’aria dello Singapore Sports Hub. Il giudice australiano Mike Hanger a un certo punto ha sventolato il cartellino: squalifica per Nicolò Martinenghi al termine della semifinale dei 100 rana. L’accusa: irregolarità nella gambata, una delle infrazioni più temute dai ranisti. Ma dopo un rapido riesame è arrivato il dietrofront: Martinenghi è riammesso alla finale. Il suo commento è stato lapidario e ironico: «Vorrei che qualcuno mi restituisse i due anni di vita che ho perso fino a poco fa…».

«Non ho spazio per pensieri negativi»

«Chiedo scusa per esser stato poco professionale ma potete capire come stavo. La gara per noi atleti è tutta la vita. La semifinale è stata un’emozione molto brutta, al momento della squalifica, e poi molto bella», ha detto Martinenghi alla Rai, facendo ammenda di non essersi fermato in zona mista al momento della squalifica. L’atleta ha nuotato in 58”62. Un tempo «che mi rende orgoglioso: domani sarà un’altra gara, c’è chi oggi ha nuotato male. Ma non ho spazio per pensieri negativi, devo solo riposare e rituffarmi in vasca domani: voglio dimostrare di esserci ancora, ho altre cartucce da sparare».