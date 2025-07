Ancora Paltrinieri: argento ai mondiali nella 10 chilometri. Ma è polemica sulla qualità dell’acqua: «Si scherza con la salute degli atleti»

Il nuotatore italiano rimonta nel finale e porta a casa la 17esima medaglia in carriera ai mondiali. La gara si sarebbe dovuta disputare ieri, ma l'organizzazione l'ha rinviata per via della scarsa qualità dell'acqua

La prima medaglia italiana dei mondiali di nuoto 2025 a Singapore arriva dall’eterno Gregorio Paltrinieri. Il campione di Carpi conquista l’argento nella 10 chilometri di fondo in acqua libere, precedendo l’australiano Kyle Lee e arrendendosi per soli 3 secondi al tedesco Florian Wellbrock. Quella di Paltrinieri è stata una gara in rimonta, viziata da un infortunio alla mano occorso durante le prime bracciate e che lo ha costretto alla risalita nel finale. «Ci ho provato. È stata una gara pazzesca con condizioni al limite che mi piacciono, ma forse con troppo caldo – ha detto l’azzurro subito dopo la gara – Ho dedicato tutto l’anno per preparare questa gara, la prima, che rompe il ghiaccio. Quest’argento vale tantissimo anche perché è il nono Mondiale a podio. Avevo posto tutte le energie su questa competizione e sono contentissimo di esserci riuscito». Per Paltrinieri è la 17esima medaglia ai mondiali di nuoto.

Il rinvio per la scarsa qualità dell’acqua

Come per le olimpiadi di Parigi 2024, anche le gare di fondo del mondiale di Singapore sono state caratterizzate da polemiche sulla qualità dell’acqua. Solamente ieri, martedì 15 luglio, l’organizzazione aveva rinviato sia la gara femminile che quella maschile sui 10 chilometri poiché le acque non rientravano nei parametri. La data individuata per disputare la gara ha però scatenato polemiche tra gli atleti, poiché costretti a gareggiare nelle ore più calde della giornata. Lo stesso Paltrinieri è stato molto duro: «Abbiamo gareggiato a 30-31°C, ma c’era un pezzo in fondo dove l’acqua era più ferma e si accumulava un caldo che sembrava 35°C», e sull’organizzazione: «Siamo tutti abbastanza scossi da questa situazione perché non andrebbe gestita così. Io mi aspetto un’organizzazione migliore da parte di World Aquatics. Qui si scherza con la salute degli atleti. Noi ieri sera siamo andati a letto non sapendo se oggi avremmo gareggiato o no. Io poi sono passato sopra, ho dormito. Però chiaramente vai a letto con un’insicurezza che non si addice a un campionato del mondo»

L’infortunio alla mano

Ai microfoni di Sky Sport Paltrinieri ha rivelato che la sua gara è stata condizionata da un infortunio alla mano: «Mi sono fatto male il primo giro, appena son partito c’era molto affollamento e ho cercato di defilarmi. L’acqua era molto torbida per cui ho colpito un nuotatore. Ho avuto la sensazione di essermelo rotto, ha fatto male tutta la gara, nel pomeriggio cercherò di scoprire cosa è accaduto» ha detto il nuotatore con un grosso impacco di ghiaccio sull’anulare della mano sinistra.