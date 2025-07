La premier Meloni e il premier etiope Ahmed visitano i progetti italiani a Jimma, in Etiopia – Il video

(Agenzia Vista) Jimma, 28 luglio 2025 La premier Giorgia Meloni è arrivata a Jimma per la seconda tappa della sua visita in Etiopia. Dopo un pranzo d’onore con il premier Abiy Ahmed, visiterà il Lago Boye, il Palazzo Aba Jifar e Ferenji Arada, dove si trova lo storico bar italiano Principe. La città è al centro di un progetto di rafforzamento della filiera del caffè, settore chiave per l’economia etiope. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev