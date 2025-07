Mondiali di scherma, oro per l’Italia nella sciabola maschile a squadre: Ungheria battuta 45-37

Protagonisti della vittoria Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. Ottimo risultato anche per il fioretto femminile a squadre: le azzurre si sono aggiudicate la medaglia di bronzo

Grande trionfo per l’Italia ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi, in Georgia. La squadra maschile di sciabola ha conquistato la medaglia d’oro, superando in finale l’Ungheria con il punteggio di 45-37. Protagonisti della vittoria Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. La vittoria nella sciabola maschile a squadre rappresenta la sesta medaglia conquistata dalla nazionale italiana in questi Mondiali, nonché la seconda d’oro, dopo quella ottenuta sabato 26 luglio nel fioretto maschile a squadre.

Fioretto donne: Italia bronzo a squadre

Ottimo risultato anche per il fioretto femminile a squadre: le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi si sono aggiudicate la medaglia di bronzo, battendo nettamente il Giappone per 45-30. Due podi che confermano l’eccellenza della scherma italiana a livello internazionale.

Foto copertina: ANSA / DAVID MDZINARISHVILI | Csanad Gemesi contro Michele Gallo durante l’incontro per la medaglia d’oro della gara di sciabola maschile a squadre a Tbilisi, in Georgia, 28 luglio 2025