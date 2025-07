Ex Ilva, Calenda: "Taranto ormai è chiusa, resta da capire quanto soldi ci rimetteremo" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 "Dopo che abbiamo cacciato il più grande investitore al mondo sull'acciaio, un investitore che aveva un contratto blindato per 4 miliardi con un piano ambientale da 1,8 miliardi, Taranto è chiusa. Al di là dei proclami di Urso, lo stesso che diceva che avremmo prodotto 1 milione di macchine mentre ne abbiamo fatte solo 400mila, dobbiamo solo capire quanto tempo ci vorrà e quanti soldi ci mettiamo sopra. Poi resteranno 15 miliardi di bonifiche da fare. Il tutto perché questo è un Paese che ogni volta non si assume la proprie responsabilità. Taranto la vogliono chiusa i sindacati, la magistratura, l'autorità locale e persino l'autorità nazionale. Stanno giocando a chi rimane col cerino in mano" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev