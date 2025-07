Mondiali di nuoto, doppio argento per l’Italia: Quadarella da record nei 1500 stile, Ceccon secondo nei 100 dorso. Gli azzurri in vasca domani

L'italia continua a brillare ai mondiali di nuoto di Singapore: argento per Simona Quadarella e Thomas Ceccon che portano a 15 il bottino azzurro

Due medaglie d’argento per l’Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Simona Quadarella e Thomas Ceccon salgono entrambi sul secondo gradino del podio nelle rispettive gare, portando a 15 il bottino della delegazione azzura in questi mondiali. Manca ancora all’appello, però, il metallo più importante: l’oro.

Quadarella, argento con record europeo nei 1500 stile libero

Simona Quadarella ha conquistato l’argento nei 1500 metri stile libero con un tempo di 15’31″79, stabilendo il nuovo record europeo (e italiano) sulla distanza. Davanti a lei solo la statunitense Katie Ledecky, dominatrice della specialità e ancora una volta campionessa mondiale. Terzo posto per l’australiana Lana Pallister. Per la nuotatrice romana si tratta del sesto podio mondiale consecutivo tra 800 e 1500 stile libero e della terza in questa edizione. «Non mi aspettavo per niente questa prestazione, ho cambiato un po’ di cose e questo significa che stiamo lavorando bene. La prima risposta è stata ieri mattina, quindi sono molto contenta» ha detto Quadarella ai microfoni di Sky.

Ceccon secondo nei 100 dorso: «Non mi aspettavo Coetze»

Secondo argento di giornata anche per Thomas Ceccon nei 100 metri dorso. Il veneto ha chiuso con un tempo sotto i 52 secondi, battuto solo dal sudafricano Pieter Coetze, oro a sorpresa. Terzo il francese Yohann Ndoye-Brouard. «Forse sono partito un po’ piano, ma volevo provare a giocare sul ritorno», ha dichiarato Ceccon. Non mi aspettavo Coetze, nemmeno il francese. Sono stato sotto i 52 e sono felice per il tempo, si può limare qualcosa in vista della staffetta» ha concluso.

Gli appuntamenti di domani ai mondiali di nuoto di Singapore

Quella di domani 30 luglio sarà una giornata ricca di appuntamenti tra qualificazioni, semifinali e finali. La prima finale è in programma alle 11:00, con il trampolino 3 metri sincro misto in cui saranno impeganti Matteo Santoro e Chiara Pellacani. Dalle 13:00 in poi si passa nella vasca lunga con le finali degli 800 metri stile libero maschile e i 200 metri stile libero femminile. Più tardi nel pomeriggio, la finale dei 200 metri farfalla e 50 metri rana degli uomini. Chiude il programma la staffetta mista 4×100 misti. La diretta delle gare sarà disponibile su Sky Sport e su sui canali Rai 2 e Rai sport Hd.