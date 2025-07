Roma, arrestata la deputata italo-brasiliana Carla Zambelli: chi è e perché era ricercata dall’Interpol

Esponente di spicco della destra bolsonarista, è stata condannata in Brasile per aver violato i sistemi informatici del Consiglio nazionale di giustizia

Carla Zambelli, la deputata italo-brasiliana ricercata dall’Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile, è stata arrestata a Roma. Lo conferma il ministero della Giustizia del Brasile. Zambelli è un membro del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro ed è stata condannata in Brasile per aver violato i sistemi informatici del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj). Poco prima dell’arresto, il deputato italiano di Avs, Angelo Bonelli, aveva annunciato sui social di aver comunicato alla polizia l’indirizzo di Zambelli, segnalando la sua presenza in un appartamento a Roma.

Chi è Carla Zambelli

Esponente di spicco della destra bolsonarista ed ex deputata del Partito Liberale, Carla Zambelli è stata condannata in Brasile a dieci anni di carcere per aver partecipato a un attacco informatico contro il Consiglio nazionale di giustizia, finalizzato a diffondere documenti falsi e minare le istituzioni. Dopo la condanna, era fuggita all’estero, arrivando in Italia e passando prima per gli Stati Uniti, sostenendo di essere vittima di persecuzione politica. La Corte Suprema brasiliana, però, ha sempre sostenuto che si trattasse di una fuga orchestrata per evitare la giustizia. Su ordine del giudice Alexandre de Moraes, le erano stati congelati i suoi beni, chiusi i profili social e avviata una richiesta di arresto tramite Interpol.