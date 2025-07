Morta Laura Dahlmeier, la campionessa olimpica di Biathlon travolta da una frana in Pakistan: aveva 31 anni

L’incidente è stato causato dalla caduta di massi che hanno colpito l’atleta mentre tentava, insieme a una compagna, la scalata alla vetta del

Laura Dahlmeiere, ex campionessa olimpica tedesca di biathlon, è morta all’età di 31 anni a seguito di un incidente in montagna sul Laila Park, nella catena del Karakorum, nel nord-est del Pakistan. La tragedia si è verificata lunedì 28 luglio intorno a mezzogiorno, a oltre 5.500 metri di altitudine, scrivono i media tedeschi. La notizia è stata confermata dalle autorità pakistane e riportata dalla rete tedesca ZDF, per la quale Dahlmeier lavorava come commentatrice esperta di biathlon.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riferito da Karrar Haidri, funzionario dell’Alpine Club of Pakistan, l’incidente è stato causato dalla caduta di massi che hanno colpito l’atleta mentre tentava, insieme a una compagna, la scalata alla vetta. La sua partner, Marina Krauss, è rimasta illesa e ha potuto lanciare l’allarme, riuscendo a rientrare al campo base. I soccorsi sono stati inizialmente ostacolati dal maltempo e dalla natura impervia del luogo, ma mercoledì una squadra internazionale composta da sei alpinisti, con il supporto dell’esercito pakistano, ha raggiunto il punto dell’incidente. Il corpo di Dahlmeier è stato localizzato e visivamente identificato. L’ipotesi è che la sette volte compionessa del mondo sia morto sul colpo lunedì «sulla base delle osservazioni effettuate durante il sorvolo e del rapporto del compagno», ha aggiunto una fonte. Dahlmeier «aveva chiaramente espresso per iscritto che, in una situazione del genere, nessuno avrebbe dovuto rischiare la vita per salvarla», ha affermato l’agenzia.

La carriera

Laura Dahlmeier è stata una delle più grandi biatlete della sua generazione. Ai Giochi olimpici invernali del 2018 a Pyeongchang, ha conquistato due ori (nella sprint e nell’inseguimento) e un bronzo nella gara individuale. Ai Mondiali di Hochfilzen 2017 aveva vinto ben cinque ori, su un totale di sette titoli mondiali in carriera. Nonostante i successi, nel 2019 aveva deciso di ritirarsi dallo sport a soli 25 anni, affermando: «Non sento più quella passione totale che serve per continuare con lo sport professionistico». Dopo il ritiro, si era dedicata con entusiasmo all’alpinismo e alla corsa in montagna, attività che praticava regolarmente anche ad alta quota.

La biatleta tedesca Laura Dahlmeier posa con le sue medaglie durante una cerimonia di benvenuto a Garmisch-Partenkirchen, in Germania, il 2 marzo 2018