Valle d’Aosta, ritrovato il corpo di un escursionista 15enne: aveva detto ai genitori di essersi perso

Il giovane era uscito da solo per un'escursione nei pressi della Becca di Viounella giornata di ieri

Tragedia in alta quota nei pressi della Becca di Viou, in Valle d’Aosta. Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto questa mattina a circa 2.000 metri di quota, dopo essere precipitato mentre percorreva un sentiero escursionistico. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Aostasera si tratterebbe di un adolescente straniero, ancora minorenne. Il ragazzo era uscito da solo e l’allarme era stato lanciato ieri sera dai genitori, preoccupati dopo aver ricevuto una telefonata dal figlio, in cui riferiva di essersi perso durante il cammino. Da quel momento sono scattate le ricerche, durate tutta la notte.

L’avvistamento dall’elicottero

Il corpo del ragazzo è stato individuato questa mattina, grazie alla luce del giorno, durante un sorvolo in elicottero, in una zona impervia e difficile da raggiungere. Sul posto sono intervenute le guide del soccorso alpino valdostano, insieme ai vigili del fuoco, al corpo forestale della Valle d’Aosta e al Sagf della Guardia di Finanza, che ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

In aggiornamento