Lorenzo Bonicelli «è vigile ma ha un danno neurologico». Come sta il ginnasta azzurro dopo la caduta dagli anelli

Il medico della Federazione Ginnastica italiana Andrea Ferretti ha fatto visita al ginnasta azzurro ancora ricoverato in Germania. La situazione è stabile ma il quadro clinico è complesso

Lorenzo Bonicelli è vigile, cosciente e circondato dall’affetto della sua famiglia. Ma il quadro clinico resta delicato: il 23enne ginnasta lecchese ha riportato un danno neurologico a seguito del grave infortunio agli anelli durante il concorso a squadre delle Universiadi Estive, e la sua situazione resta sotto stretta osservazione. A darne notizia è la Federazione Ginnastica d’Italia, a seguito della visita del presidente della commissione medica Andrea Ferretti, Il medico della federazione ha incontrato oggi i neurochirurghi del Policlinico Universitario di Essen, in Germania, dove il giovane atleta è ricoverato da mercoledì 23 luglio.

«Ancora presto per il rientro in Italia»

L’incontro ha permesso un aggiornamento dettagliato sulle condizioni del ragazzo: l’infortunio ha provocato una «sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane purtroppo un danno neurologico, la cui entità non è, al momento, ancora valutabile». Per facilitare la respirazione, a Bonicelli è stata praticata una tracheotomia. Sebbene le sue condizioni generali siano stabili, non è ancora ipotizzabile un suo imminente rientro in Italia. Si dovrà attendere almeno un’altra settimana per rivalutare le condizioni del ragazzo e per decidere se sia possibili effettuare il trasferimento in sicurezza. La Federazione ha già fatto sapere di essere pronta a farsi carico, e di aver già avviato, le procedure per il trasferimento in un centro di riabilitazione altamente specializzato.

La fidanzata: «La sua vita cambierà completamente»

L’intera comunità della ginnastica italiana si stringe intorno a “Bonni”, come lo chiamano amici e compagni di palestra: dalla società Ghislanzoni GAL di Lecco al centro tecnico di Seveso dove si allenava ogni giorno, fino ai tantissimi messaggi di affetto che continuano ad arrivare via social. Accanto a lui, naturalmente, ci sono da subito la madre Vania, il padre Simone e la fidanzata Lisa Rigamonti, arrivati immediatamente da Abbadia Lariana per non lasciarlo mai solo. Qualche giorno fa la fidanzata ha condiviso un post su Instagram che ritrae la mano del ginnasta: «Quello che è successo gli cambierà completamente la vita» scrive nella descrizione. «Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani. In questo futuro incerto, Lorenzo avrà più che mai bisogno di noi e di voi. Facciamogli sentire tutta la forza e tutto il supporto per affrontare i giorni a venire. Più siamo, meglio è. Lui ci sente tutti. Grazie a chi continuerà ad esserci: il vostro sostegno, in qualunque forma, sarà fondamentale» conclude.