Universiadi, Lorenzo Bonicelli cade nella prova agli anelli: operato al collo, è in coma

Il ginnasta lombardo, 23 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale universitario di Essen, Germania. Ritirata la squadra italiana dalla competizione

Lorenzo Bonicelli, ginnasta lombardo, di 23 anni, ha avuto un incidente nella prova agli anelli alle Universiadi estive di Essen, in Germania. Il giovane è caduto, sbattendo il collo. Trasportato d’urgenza all’ospedale universitario, ha subito un intervento chirurgico alle vertebre cervicali e si trova ora in coma farmacologico.

Ritirata la squadra dalla competizione

«Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti – comunica una nota di Federginnastica – . Lo staff tecnico, visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team, ha preferito ritirare la squadra dalla competizione». Al momento la struttura ospedaliera che assiste il ginnasta non ha emesso un bollettino medico. L’ex direttore della federazione internazionale (FIG) Steve Butcher ha però dato qualche informazione sui suoi profili social: «Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni».