Maratea, trovato cadavere di 19enne morto carbonizzato. Si indaga per suicidio

Accanto al corpo la tanica di benzina vuota. Si indaga a tutto campo nel vissuto del giovane

Si sarebbe dato fuoco con la benzina contenuta in una tanica e ritrovata nei pressi del cadavere, il giovane di 19 anni morto carbonizzato nella tarda serata di ieri a Maratea (Potenza), al confine con Sapri. Secondo le prime ricostruzioni eseguite dai carabinieri della Compagnia di Lauria, coordinati dalla Procura di Lagonegro l’ipotesi più probabile è quella del suicidio.

L’auto parcheggiata e la tanica di benzina

Il giovane, originario della provincia di Salerno, si è fermato con la sua auto lungo la strada statale 18 in una piazzola panoramica sul Tirreno. Dentro il veicolo i carabinieri hanno ritrovato la chiavi nel cruscotto, il telefono cellulare e i documenti. Il giovane avrebbe scavalcato il muretto della piazzola e nei pressi di un dirupo si sarebbe cosparso di benzina. Nella zona ci sono delle sterpaglie che hanno preso fuoco ma l’assenza di di area boschiva nei pressi della piazzola esclude le ipotesi di appiccare un incendio. Gli investigatori stanno analizzando le ultime ore di vita e la situazione personale e famigliare del 19enne. Non risulta, almeno per il momento, il coinvolgimento di terze persone.

(foto di Cullan Smith su Unsplash)