Tajani sente il premier palestinese: «Sostegno all’ANP». Poi annuncia il lancio di nuovi aiuti umanitari a Gaza

«Ho avuto oggi un lungo colloquio telefonico con il Primo Ministro palestinese Mohammad Mustafa. Gli ho confermato il sostegno dell’Italia all’Autorità Nazionale Palestinese». Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che nello scambio intrattenuto con Mustafa ha ribadito «l’impegno per un immediato cessate il fuoco a Gaza, per la liberazione di tutti gli ostaggi e il raggiungimento di una pace duratura». Le dichiarazioni di Tajani arrivano a margine di una giornata in cui altri paesi europei hanno annunciato l’intenzione di riconoscere uno Stato Palestinese. A Francia e Gran Bretagna si sono infatti unite il Portogallo e la Germania, specificando però, che il riconoscimento potrà avvenire solo «alla fine di un processo».

Gli aiuti umanitari

«L’Italia è in prima linea per garantire l’assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza» ha detto il capo della Farnesina, sottolineando che Roma continuerà a spingere per «l’ingresso degli aiuti nella Striscia anche attraverso il meccanismo Food for Gaza». Tajani ha inoltre annunciato nuovi lanci aerei di aiuti umanitari e il prossimo arrivo in Italia di altri 50 palestinesi: «Stiamo lavorando per accogliere in Italia altri 50 palestinesi da Gaza, bambini palestinesi bisognosi di cure sanitarie e le loro famiglie». Il primo ministro palestinese ha espresso gratitudine per il sostegno italiano, definendolo un gesto concreto che rafforza i legami tra il popolo italiano e quello palestinese.