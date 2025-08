Anniversario strage di Bologna, il sindaco Lepore: “Dobbiamo fare i conti con storia e verità” – Il video

(Agenzia Vista) Bologna, 01 agosto 2025 "Il 2 agosto 1980 una bomba esplose alla stazione di Bologna causando 85 morti e 200 feriti, sino ad allora il più grande attentato in tempi di pace in Europa ed in Italia. E’ importante ricordare e fare memoria di questa data. Fare i conti con la storia significa chiedere ed ottenere verità e giustizia. Un evento che ha ferito la nostra città e la nostra Repubblica. Le sentenze che sono arrivate in questi ultimi due anni, in particolare quelle della Corte di Cassazione ora passate in giudicato, finalmente ci raccontano esattamente cosa è successo, chi ha ordito questa strage. Furono la loggia massonica P2, i servizi segreti deviati, le connivenze politiche e il terrorismo fascista a mettere quella bomba e tante altre nell’ambito della strategia della tensione" così il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev