Licheri (M5S): Meloni fa spallucce su riconoscimento Palestina e crea 14 mld di debiti per le armi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2025 “Mentre Spagna, Francia, Germania vogliono riconoscere lo Stato palestinese. Giorgia Meloni fa spallucce, non sospende la cooperazione militare con il genocida Netanyahu e scarica sui nostri figli altri 14 miliardi di debiti per le armi. Intanto gli scattano i dazi, le imprese non conoscono i termini della resa a Trump, ma sanno che perderanno 23 miliardi di export.” Così il senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev