Il rave improvvisato al Giubileo dei giovani, col telefono si attaccano alle casse e parte la festa: la bravata degli spagnoli in piena notte

«Come se avessero vinto la finale di Champions». Il racconto dei volontari a Tor Vergata sulla festa messa in piedi da un gruppo di pellegrini

Per i ragazzi accampati a Tor Vergata a Roma per il Giubileo dei Giovani, la notte prima della messa di Papa Francesco è stata tutt’altro che silenziosa. Un gruppo di pellegrini avrebbe improvvisato una vera e propria festa, con tanto di musica ad alto volume e balli fino all’alba.

Il rave improvvisato dei pellegrini

Alcuni ragazzi infatti sono riusciti a collegare i loro telefoni al sistema di amplificazione del campo, creando un rave spontaneo che ha coinvolto migliaia di giovani. «Gli spagnoli alle 2 di stanotte festeggiavano come avessero vinto una finale di Champions», raccontano i volontari all’Adnkronos.

La pioggia durante la festa

Verso metà notte è arrivata anche la pioggia, che ha bagnato i ragazzi per circa un quarto d’ora. Ma non è bastato per fermare l’entusiasmo dei pellegrini, che hanno continuato a festeggiare tra acqua e fango. La quiete è arrivata solo intorno alle 5 del mattino, quando la stanchezza ha finalmente avuto la meglio. Ma il riposo è durato poco: dalle 6:30 il sistema audio ha iniziato a diffondere musica per svegliare i ragazzi in vista del grande evento.