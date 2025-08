Alessandro Venier, i lividi su Mailyn e la telefonata al 112: «Aiuto, mia suocera vuole uccidere il figlio». Così cade la versione della madre

Poche parole della compagna del 35ene potrebbero cambiare radicalmente la ricostruzione dell'omicidio. I segni sulle braccia attribuiti a Lorena Venier, smontado il presunto rapporto idilliaco tra le due

Una chiamata disperata al 112, pochi secondi prima che Alessandro Venier venisse narcotizzato, strozzato e fatto a pezzi nella sua casa di Gemona del Friuli: «No Lorena… Aiuto… Venite in via dei Lotti», sente l’operatrice del centralino. Poi la voce di Mailyn Castro Monsaldo, compagna colombiana del 35enne, aggiunge: «Mia suocera vuole ammazzare suo figlio». Un delitto efferato, consumatosi la sera di venerdì 25 luglio. E per giorni descritto come un piano condiviso dalla compagna della vittima e dalla madre Lorena. D’altronde così la 61enne, infermiera a Gemona, lo aveva raccontato agli inquirenti: «Mailyn ha istigato il delitto, io l’ho organizzato». Una ricostruzione che, agli occhi degli investigatori, sarebbe fallace in numerosi punti. A partire dal rapporto idilliaco e quasi «madre-figlia» tra le due donne accusate di omicidio aggravato dalla premeditazione, dal legame di parentela e dalla presenza in casa di minore, la figlioletta di 6 mesi della coppia.

I lividi sulle braccia e la Colombia: «Mailyn mi ha detto che voleva andarci»

Non c’è solo la telefonata a remare fortemente contro la comunione di intenti sostenuta da Lorena Venier. Mailyn Castro Monsalvo avrebbe presentato su tutte le braccia «diversi lividi recenti», ha raccontato la legale Federica Tosel. «Alla domanda come se li fosse procurati, ha replicato che glieli aveva fatti sua suocera». Eppure la 61enne l’aveva definita «la figlia che non ho mai avuto». E verso cui provava un affetto tanto grande da volerla mettere in salvo dalle presunte violenze future del figlio.

Non solo. Se Lorena Venier ha raccontato che la 30enne si fosse opposta al progetto di trasferirsi in Colombia con il compagno e la figlia – arrivando a chiedere l’uccisione del 35enne per impedirlo – la giovane colombiana davanti al gip ha sostenuto tutt’altro: «Era confusa e incapace di reggere un dialogo. Quando le ho chiesto se era contenta di andare in Colombia mi ha risposto di sì, che ci sarebbe andata con la bambina», ha detto ancora la sua avvocata.

Le condanne di Alessandro e la spiegazione di Lorena: «In Colombia l’avrebbe uccisa»

Al momento, però, la ricostruzione degli inquirenti si basa su pochi dati certi. Delle due donne, l’unica ad aver confessato – aggiungendo tutti i dettagli del caso – è stata Lorena Venier, per la quale è stato confermato il regime detentivo cautelare in carcere. Secondo l’infermiera 61enne, «la vita di Mailyn era in pericolo», per questo bisognava «agire subito oppure, all’estero senza di me, l’avrebbe finita». L’uomo, secondo quanto appreso dalla procura di Udine, voleva fuggire in Colombia per evitare il carcere. Temendo di lì a poco di essere condannato per lesioni personali gravi. Episodio, però, extra-familiare. Il 35enne, dedito alla droga e all’alcol e licenziato per aver picchiato un collega, era anche a processo per detenzione di armi.

L’omicidio e la calce: «Il corpo l’avrei portato in montagna, me lo aveva chiesto lui»

La 30enne, ora in una struttura protetta per detenute madri, non è ancora riuscita a raccontare nulla, visibilmente sotto shock e ulteriormente confusa dai forti farmaci anti-depressivi che da tempo assume. L’autopsia dovrebbe far ulteriore chiarezza sul racconto della madre Lorena Venier. Stando alla sua confessione, il 35enne sarebbe stato prima narcotizzato con un farmaco sciolto nella limonata. Non bastando, la 61ee gli avrebbe fatto due iniezioni di insulina «per essere certa che non avrebbe reagito». Poi avrebbe tentato di soffocarlo con le mani «a quel punto Mailyn ha preso i lacci delle scarpe finendolo». Il corpo, tagliato in tre, è stato nascosto in un bidone nel garage e immerso nella calce viva, che Lorena Venier aveva comprato su Amazon: «Pensavo che si sarebbe consumato con il tempo. Poi avrei portato il corpo in montagna per abbandonarlo lì dove lui diceva fossero destinate le sue spoglie», ha detto. «Pensavamo di poter fare tutto da sole».