«Sì l’abbiamo fatto a pezzi, è mostruoso». Lorena Venier confessa l’omicidio shock del figlio. Giallo sul movente

La donna, 61 anni, ha ammesso di aver ucciso e smembrato il figlio Alessandro insieme alla compagna di lui. Che deve ancora fornire la sua versione

«Sono stata io, e so che ciò che ho fatto è mostruoso». Così, con parole che non lasciano spazio all’equivoco, Lorena Venier, 61 anni, ha confessato davanti al magistrato l’omicidio del figlio Alessandro, 35 anni, ritrovato ucciso e fatto a pezzi nella casa di famiglia a Gemona, in provincia di Udine. Il racconto shock è arrivato ieri sera, giovedì 31 luglio, durante un lungo interrogatorio condotto dal sostituto procuratore di Udine, Giorgio Milillo. La donna, secondo quanto riferito dal suo avvocato Giovanni De Nardo, era «visibilmente scossa» mentre forniva una ricostruzione dettagliata dell’accaduto. Ha ammesso le proprie responsabilità, parlando di un gesto «in contrasto con qualsiasi regola naturale», compiuto — ha precisato — insieme alla convivente del figlio, Marilyn Castro Monsalvo, 30 anni.

Il delitto avvenuto giorni prima, senza una lite scatenante

Dalle dichiarazioni rese da Lorena Venier, il delitto sarebbe avvenuto la notte tra venerdì 25 e sabato 26 luglio, quindi circa una settimana prima della confessione. Secondo gli inquirenti, non ci sarebbe stato un evento preciso o una lite esplosiva a scatenare la violenza. Il movente, riferisce la difesa, è stato spiegato in sede di interrogatorio, ma al momento resta riservato, così come i dettagli sulle modalità dell’uccisione. Secondo quanto emerso, non risultano coinvolte terze persone oltre alle due donne che convivevano con Alessandro nell’abitazione. «Ha escluso completamente il coinvolgimento di soggetti esterni — ha confermato il legale — e ha ricostruito passo dopo passo la dinamica degli eventi».

L’interrogatorio della compagna Marilyn Castro Monsalvo

Diversa la situazione per la seconda persona indagata, Marilyn Castro Monsalvo, compagna della vittima. L’interrogatorio previsto per oggi da parte della procura è slittato: al momento, la donna si trova nel carcere del Coroneo a Trieste, in condizioni di forte stress. «La vicenda è delicatissima — ha dichiarato la sua avvocata, Federica Tosel — e occorre massima cautela, anche per via delle sue condizioni di salute e della presenza di una bambina di pochi mesi». Per ora è previsto solo un primo incontro tra la difesa e l’assistita. L’udienza di convalida dell’arresto per Lorena Venier dovrebbe tenersi lunedì prossimo, il 4 agosto. Intanto, gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire ogni dettaglio dell’omicidio.