Da Bill Gates a Wojtyla, chi c’è nella galleria dei Vip da Jeffrey Epstein: le foto che imbarazzano politici e celebrità dentro la casa degli orrori

Le immagini del New York Times mostrano l'arredamento eccentrico del mega appartamento di Epstein e tutte le foto che lo ritraevano con le persone più importanti del mondo. E poi il terzo piano, dove il finanziere pedofilo trascinava le sue vittime nella sala massaggi

Sono tanti i volti famosi, e spesso potenti, con cui si è fatto immortalare Jeffrey Epstein. E il miliardario pedofilo teneva la gran parte di quelle foto nel suo appartamento al numero 9 della East 71st Street, a Manhattan. Oltre 4.700 metri quadri su nove piani, affacciati su Central Park. Come mostrano le immagini pubblicate dal New York Times, appena entrati, gli ospiti si trovavano davanti una mensola decorata con bulbi oculari finti incorniciati. Poco distante, una scultura raffigurava una sposa sospesa nel vuoto, aggrappata a una corda. Era il primo segnale del gusto disturbante che dominava la casa. Nella sala da pranzo troneggiava una tigre impagliata, un allestimento pensato per ospitare le cene con l’élite internazionale: tra gli invitati, premi Nobel, politici, finanzieri, ma anche celebrità del mondo dello spettacolo. In una lettera Woody Allen definì la casa «simile al castello del Conte Dracula».

Le foto con i potenti del mondo

Nello studio, Epstein esponeva decine di fotografie con capi di Stato e personaggi influenti: Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk, Papa Giovanni Paolo II, Fidel Castro, il principe saudita Mohammed bin Salman. Su una mensola, ben visibile, c’era anche un biglietto da un dollaro firmato da Bill Gates con la scritta «mi sono sbagliato», forse frutto di una scommessa. Accanto al dollaro di Bill Gates, in primo piano, la foto che ritrae Epstein in compagnia di Donald e Melania Trump. Dalla foto è stata rismossa Ghislaine Maxwell, che nel 2000, anno in cui è stata scattata, era la compagna di Epstein. L’arredo comprendeva anche una lavagna portatile su cui alcuni ospiti, tra cui l’ex premier israeliano Ehud Barak, tracciavano teoremi e mappe: uno di questi disegni, una mappa di Israele, venne incorniciato e appeso al muro.

La sala massaggi dove avvenivano gli abusi

Il terzo piano ospitava la suite privata, con la camera da letto e la sala massaggi. Quest’ultima era decorata con dipinti di donne nude, scaffali pieni di flaconi di lubrificante e oggetti sessuali, tra cui una palla e catena d’argento. Secondo le testimonianze raccolte nel corso delle inchieste giudiziarie, era lì che avvenivano parte degli abusi con ragazze adolescenti, spesso ripresi da telecamere nascoste. Presente anche un sistema di videosorveglianza interna, il chè fa ipotizzare che il materiale ripreso fosse conservato e archiviato. In quei luoghi Epstein costringeva le ragazze a massaggiarlo, ricorda il Nyt. Lui puntualmente nudo, prima si masturbava davanti a loro e poi le aggrediva.