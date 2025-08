Spariti prima del Giubileo dei Giovani, il giallo dei due ragazzi arrivati a Roma dal Bangladesh

Nessuna ipotesi è esclusa sulla scomparsa dei due ragazzi. A cominciare dall'allontanamento volontario, una volta messo piede in Europa

Johon Avishek Khalko, 24 anni, e Anthony Stalin Peneheiro, 23 anni, sono scomparsi a Roma martedì 29 luglio. I due ragazzi erano arrivati dal Bangladesh per partecipare al Giubileo dei giovani, già funestato dalla morte di due giovani pellegrini e il ricovero di un terzo. I due ventenni bangladesi erano arrivati in Italia insieme a un gruppo di una ventina di persone guidato da un sacerdote.

L’ultimo avvistamento in zona Esquilino

Le ultime tracce dei due giovani risalgono alla scorsa settimana, intorno alle 17:30, in via Giovanni Giolitti, nel quartiere Esquilino. Da quel momento non si hanno più notizie di loro. L’allarme è stato lanciato dall’associazione Penelope Lazio Odv.

L’identikit dei ragazzi scomparsi

Johon è alto 1,70 metri, pesa 65 chili e ha capelli neri con carnagione olivastra. Anthony è più basso, 1,55 metri, anche lui con capelli neri e pelle olivastra. Quando sono stati visti l’ultima volta indossavano una maglietta verde con la scritta «Giubileo» e un paio di jeans. Secondo l’associazione Penelope Odv, i due giovani comunicano esclusivamente in inglese e bengalese, particolare che potrebbe complicare eventuali richieste di aiuto.

Le ricerche tra le vie di Roma e le stazioni

Le ricerche sono iniziate nelle vie del centro storico di Roma, ma i volontari stanno battendo anche scali ferroviari e stazioni della metropolitana. Finora però non sono arrivate segnalazioni utili al ritrovamento. Chi avesse informazioni sui due ragazzi può contattare il numero unico di emergenza 112 oppure chiamare direttamente l’associazione Penelope Odv al numero 339/6514799.