Ponte sullo Stretto, Meloni: "Dimostrerà forza di volontà e compentenza tecnica dell'Italia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2025 "Il ponte sarà anche un simbolo ingegneristico di rilevanza globale, una dimostrazione della forza di volontà e della competenza tecnica dell'Italia, che ha pochi paragoni. Crediamo in questa infrastruttura così come crediamo in tutte le infrastrutture che questa nazione aspetta da decenni. Tutte infrastrutture che devono costituire l'ossatura per una nazione capace di essere più veloce e più moderna. Fin dal nostro insediamento ci siamo posti degli obiettivi molto precisi: utilizzare gli investimenti pubblici come leva per lo sviluppo della nazione, spendere le risorse bene e velocemente, evitare gli sprechi e le inefficienze, realizzare quello che è necessario per l'Italia" così la premier Meloni intervenendo alla riunione del Cipess in cui è stato approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev