Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
ATTUALITÀAccoltellamentiInchiesteOmicidiPalermoSicilia

Lo accoltella all’addome poi scappa: morto un bracciante a Palermo. È caccia al vicino di casa

07 Agosto 2025 - 17:10 Alba Romano
embed
Ambulanza
Ambulanza
La vittima aveva 57 anni, colpita a Filaga durante una lite. Il sospettato è un giovane di 27 anni, sparito dopo l’aggressione. Indagini in corso

È stato colpito con almeno due coltellate all’addome. Ha provato a fuggire, ma non ce l’ha fatta. Francesco Dino, 57 anni, è morto mentre veniva trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. L’aggressione è avvenuta a Filaga, una piccola borgata nel territorio di Prizzi, nell’entroterra palermitano. La vittima era un bracciante agricolo e viveva lì da tempo. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirlo sarebbe stato un giovane di 27 anni, suo vicino di casa. I due avrebbero avuto rapporti tesi da tempo. Negli ultimi mesi si erano denunciati a vicenda. Liti frequenti, motivi ancora da chiarire.

La fuga del sospettato

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena o ha sentito le urla. Francesco Dino, ferito, è riuscito a trascinarsi fino a una pizzeria poco distante. Lì si è accasciato a terra. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma le sue condizioni erano già gravissime. Il sospettato è fuggito subito dopo l’aggressione. I militari dell’Arma lo stanno cercando. Potrebbe essersi nascosto nella zona attorno al paese, oppure aver lasciato il territorio. Le ricerche si concentrano tra Prizzi e i comuni limitrofi. Controlli anche sulle vie di fuga. Il movente dell’omicidio non è ancora ufficiale, ma gli investigatori stanno approfondendo il rapporto tra vittima e aggressore. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Termini Imerese. Il reato ipotizzato è omicidio volontario.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Vanno dal parrucchiere cinese, perdono i capelli a ciocche. Il caso a Treviso: che cosa usavano per lo shampoo

2.

L’indagine su Sigfrido Ranucci per la telefonata tra Sangiuliano e la moglie sul caso Boccia: «Licenziatelo»

3.

Ponte sullo Stretto, il grido d’allarme della sindaca di Villa San Giovanni: «A rischio la sopravvivenza della città»

4.

Stefano Argentino trovato morto in carcere, il 22enne era accusato dell’omicidio Sara Campanella

5.

Arriva in ospedale per un mal di pancia e scopre di essere incinta. Il parto della mamma a sua insaputa a Brindisi: com’è stato possibile

leggi anche
ESTERI

Arrestato in Germania un 29enne che ha torturato, sequestrato e ucciso migranti (tra cui un bambino)

Di Stefania Carboni
varcaturo
ATTUALITÀ

«Frà che hai fatto, mi hai accoltellato?». Quindicenne ferito gravemente dopo una partita di calcio. Arrestato un 18enne

Di Alba Romano
carabinieri generica
ATTUALITÀ

Il marito la accoltella alla schiena, la moglie riesce a chiamare i soccorsi e lo fa arrestare. Non solo l’accusa di omicidio: cosa nascondevano in casa

Di Giulia Norvegno