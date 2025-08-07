Lo accoltella all’addome poi scappa: morto un bracciante a Palermo. È caccia al vicino di casa

La vittima aveva 57 anni, colpita a Filaga durante una lite. Il sospettato è un giovane di 27 anni, sparito dopo l’aggressione. Indagini in corso

È stato colpito con almeno due coltellate all’addome. Ha provato a fuggire, ma non ce l’ha fatta. Francesco Dino, 57 anni, è morto mentre veniva trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. L’aggressione è avvenuta a Filaga, una piccola borgata nel territorio di Prizzi, nell’entroterra palermitano. La vittima era un bracciante agricolo e viveva lì da tempo. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirlo sarebbe stato un giovane di 27 anni, suo vicino di casa. I due avrebbero avuto rapporti tesi da tempo. Negli ultimi mesi si erano denunciati a vicenda. Liti frequenti, motivi ancora da chiarire.

La fuga del sospettato

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena o ha sentito le urla. Francesco Dino, ferito, è riuscito a trascinarsi fino a una pizzeria poco distante. Lì si è accasciato a terra. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma le sue condizioni erano già gravissime. Il sospettato è fuggito subito dopo l’aggressione. I militari dell’Arma lo stanno cercando. Potrebbe essersi nascosto nella zona attorno al paese, oppure aver lasciato il territorio. Le ricerche si concentrano tra Prizzi e i comuni limitrofi. Controlli anche sulle vie di fuga. Il movente dell’omicidio non è ancora ufficiale, ma gli investigatori stanno approfondendo il rapporto tra vittima e aggressore. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Termini Imerese. Il reato ipotizzato è omicidio volontario.