Morto intossicato dal botulino, il racconto disperato della sorella: «Mi ha chiamata, diceva: “Non respiro, non vedo, non riesco a deglutire”»

Parla Mena Di Sarno, sorella di Luigi, l'uomo di 52anni deceduto dopo tre giorni a causa di un panino con i broccoli

«Per noi era una cattiva digestione. Poi, il giorno dopo, mi ha detto che aveva mangiato una fetta di pizza ma che continuava a star male». Così inizia il racconto di Mena Di Sarno, sorella di Luigi, l’uomo di 52anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino con broccoli e salsiccia in un food truck a Diamante, in provincia di Cosenza. Il 52enne ha chiamato la sorella lunedì attorno alle 13 dicendo: «Ho mangiato un panino ieri sera, forse non dovevo farlo, mi sento malissimo». E continuava a ripetere: «Sono stordito, non mi non mi sento proprio bene». La sorella inizialmente pensava fosse in corso una brutta digestione. Ma il malessere del fratello è continuato anche il giorno dopo, quando verso le 10 di sera Luigi richiama la sorella, che si trovava a Napoli: «Aveva una voce molto, molto brutta. Diceva “io non respiro, non respiro, non vedo, non riesco a deglutire”», afferma al Corriere della Sera.

«Sto morendo, sto morendo»

I due si sono poi risentiti nuovamente all’indomani mattina, ma la situazione non era per niente migliorata. A quel punto, Mena Di Sarno si è allarmata e ha avvisato la famiglia. «Io e mia sorella siamo partite e siamo arrivate là. Ma lui al telefono ha detto che era stato già dimesso», ha raccontato la nonna dell’uomo, riferendo che lui continuava a dire di non stare bene. «Sto morendo, sto morendo», ha iniziato a dire l’uomo alla sorella mentre erano in macchina. Mentre cercava di prendere aria, è deceduto: «Meno di due minuti dopo non c’era più». Intanto, l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato un’indagine epidemiologica e sono stati prelevati campioni di cibo dal food truck di Diamante. Il sindaco Achille Ordine ha confermato che «in via cautelare e prudenziale» l’attività è stata sottoposta a «blocco sanitario». E la procura ha indagato tre persone per omicidio colposo, tra cui il commerciante ambulante che ha venduto il panino.

I sintomi dell’intossicazione da botulino

I segnali di intossicazione comprendono offuscamento e visione doppia, pupille dilatate, difficoltà a tenere aperti gli occhi, problemi nella pronuncia delle parole, difficoltà a deglutire e bocca secca. L’Istituto Superiore di Sanità sottolinea che spesso si manifesta anche ritenzione urinaria. Nei casi più gravi può insorgere un’insufficienza respiratoria che può portare a conseguenze fatali. I sintomi si sviluppano in modo simmetrico e discendente, partendo dalla testa, passando per il torace, fino a causare paralisi agli arti.