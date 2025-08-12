Pitbull senza acqua né cibo, uno morto in auto: denunciato 45enne nel Mantovano

Nella sua abitazione cinque cani in gabbie e al guinzaglio, in condizioni igieniche drammatiche. «Un vero e proprio lager», dicono i carabinieri

Cinque pitbull senza cibo né acqua, legati o rinchiusi in piccole gabbie, e la carcassa di un sesto cane trovata dentro un’auto con i finestrini chiusi. È lo scenario che i carabinieri si sono trovati davanti sabato 9 agosto a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, durante una perquisizione in un’abitazione. Il proprietario, un uomo di 45 anni residente nella cittadina, è stato denunciato per uccisione, maltrattamento e detenzione di animali, oltre che per abbandono. L’intervento è stato condotto dai militari insieme al personale veterinario dell’Ats Val Padana.

Il «lager» per cani in provincia di Mantova

I cinque cani sopravvissuti erano in condizioni di salute precarie: ricoperti di zecche e pulci, debilitati, uno di loro con le orecchie mozzate senza alcuna prescrizione veterinaria. La carcassa del sesto animale era stata lasciata nell’auto del 45enne, parcheggiata nel cortile di casa, con tutti i finestrini sigillati. «Un vero e proprio lager», è il commento dei carabinieri, dopo aver rilevato che i 5 esemplari sopravvissuti erano detenuti in box autocostruiti, di dimensioni non idonee. Gli animali sono stati sequestrati e affidati al canile sanitario di Guidizzolo. L’identificazione del proprietario è stata possibile proprio grazie ai microchip applicati ai cani.