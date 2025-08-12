Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAnimaliCarabinieriInchiesteLombardiaMaltrattamentiMantova

Pitbull senza acqua né cibo, uno morto in auto: denunciato 45enne nel Mantovano

12 Agosto 2025 - 14:47 Alba Romano
embed
pitbull mantova
pitbull mantova
Nella sua abitazione cinque cani in gabbie e al guinzaglio, in condizioni igieniche drammatiche. «Un vero e proprio lager», dicono i carabinieri

Cinque pitbull senza cibo né acqua, legati o rinchiusi in piccole gabbie, e la carcassa di un sesto cane trovata dentro un’auto con i finestrini chiusi. È lo scenario che i carabinieri si sono trovati davanti sabato 9 agosto a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, durante una perquisizione in un’abitazione. Il proprietario, un uomo di 45 anni residente nella cittadina, è stato denunciato per uccisione, maltrattamento e detenzione di animali, oltre che per abbandono. L’intervento è stato condotto dai militari insieme al personale veterinario dell’Ats Val Padana.

Il «lager» per cani in provincia di Mantova

I cinque cani sopravvissuti erano in condizioni di salute precarie: ricoperti di zecche e pulci, debilitati, uno di loro con le orecchie mozzate senza alcuna prescrizione veterinaria. La carcassa del sesto animale era stata lasciata nell’auto del 45enne, parcheggiata nel cortile di casa, con tutti i finestrini sigillati. «Un vero e proprio lager», è il commento dei carabinieri, dopo aver rilevato che i 5 esemplari sopravvissuti erano detenuti in box autocostruiti, di dimensioni non idonee. Gli animali sono stati sequestrati e affidati al canile sanitario di Guidizzolo. L’identificazione del proprietario è stata possibile proprio grazie ai microchip applicati ai cani.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gli rubano la bici elettrica nel cortile di casa e mette il video sui social, il ladro lo viene a sapere: «Vi denuncio»

2.

Venezia, bimbo di 6 anni sparisce in mare mentre fa il bagno. Una bagnante a Open: «C’erano molte onde, forse risucchiato dalle correnti» – I video

3.

Il cane fece cadere un’anziana al parco, l’incidente nell’area per gli animali. L’assicurazione si tira fuori: la padrona condannata a pagare 27 mila euro

4.

Flop o estate da record? Ecco cosa dicono i dati sul turismo in Italia e quanto pesano gli arrivi dall’estero

5.

Dopo la festa in 100 con mal di pancia e diarrea, tra 800 invitati c’era pure Matteo Ricci: il giallo sul menu uguale per tutti

leggi anche
Cane al parco
ATTUALITÀ

Il cane fece cadere un’anziana al parco, l’incidente nell’area per gli animali. L’assicurazione si tira fuori: la padrona condannata a pagare 27 mila euro

Di Giulia Norvegno
cane abbandonato napoli
ATTUALITÀ

Napoli, va in vacanza e lascia i cani sotto il sole legati a una cyclette: uno muore, l’altro salvato dalle guardie

Di Ugo Milano
cogne gatti scomparsi killer
ATTUALITÀ

Cogne, spariti 30 gatti: la Procura indaga. Taglia di 1.000 euro sul responsabile

Di Alba Romano