Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
POLITICACalabriaCrotoneElezioni RegionaliForza ItaliaRoberto Occhiuto

Regionali in Calabria, Occhiuto, i malumori nella sua Forza Italia e l’ipotesi piano B se l’inchiesta va avanti. I nomi in campo

14 Agosto 2025 - 21:24 Sofia Spagnoli
embed
roberto occhiuto
roberto occhiuto
Sebbene il governatore si sia dichiarato più volte sicuro della propria innocenza, il nervosismo sembra serpeggiare in Regione

Le acque nel centrodestra calabrese sono più mosse di quanto possa sembrare all’apparenza. E a movimentarle è Forza Italia, il partito di provenienza del governatore uscente, Roberto Occhiuto, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catanzaro, che si è auto-ricandidato, con l’appoggio dei leader di partito. Più che malumori sono frizioni interne agli ambienti regionali: alcuni azzurri criticano il suo approccio gestionale, ritenendolo a tratti «accentratore». «Le decisioni vengono prese in autonomia e gli altri le subiscono», riferiscono. Ma c’è di più, perché sussistono le incertezze legate all’evoluzione delle indagini e ai possibili sviluppi giuridici che riguardano Occhiuto da vicino e che pongono un’ombra sul suo percorso. Sebbene il governatore si sia dichiarato più volte sicuro della propria innocenza, il nervosismo sembra serpeggiare, alimentato dai dubbi che potrebbero emergere dalle indagini in corso. Ma un piano B ci sarebbe già.

Il piano B, la tentazione Wanda Ferro

Il piano B – secondo voci di corridoio – si chiama Wanda Ferro, sottosegretario agli Interni. «È senza dubbio una delle figure più spendibili», affermano fonti, sottolineando «la solidità» del suo profilo istituzionale «uno dei più consolidati in Calabria». Ferro, che aveva già corso per le elezioni regionali nel 2014, fermandosi al 23,59% dei voti contro il 61,41% dell’ex presidente Mario Oliverio, potrebbe entrare in scena qualora le indagini su Occhiuto dovessero prendere una piega imprevista, come nel caso di un eventuale arresto o di una richiesta di misure cautelari.

Più assessorati di peso per FdI

Cambi di scena a parte, una cosa è stata già chiarita con fermezza: Fratelli d’Italia, in caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni regionali, si aspetta di ottenere assessorati di peso. Lo ha ribadito anche Wanda Ferro. Non si sa ancora a quale assessorato ambiscano i fratelli. Al momento, escono dalla giunta con una vicepresidenza, ricoperta da Filippo Pietropaolo, e con le deleghe al Turismo e all’Ambiente affidate all’altro assessore regionale, Giovanni Calabrese. In passato, la carica era stata ricoperta da Fausto Orsomarso, poi eletto senatore nel 2022.

Le dimissioni di Torromino

Ma tornando ai malcontenti alle frizioni interne a FI, a conferma di un malcontento che non è solo teorico, recentemente Sergio Torromino, ex deputato e figura di spicco di Forza Italia in Calabria, ha rassegnato le dimissioni da segretario provinciale di Crotone. Nel pieno delle operazioni per la scelta dei candidati alle elezioni regionali. Pur ribadendo, in una lettera inviata ai vertici del partito, il suo credo «nei valori liberali e moderati di questo partito e, soprattutto, nel pensiero e nell’opera del suo fondatore, Silvio Berlusconi» dice che «tuttavia, l’energia propulsiva che aveva rimesso in moto Forza Italia a Crotone si è progressivamente esaurita. Non per mancanza di impegno da parte mia – spiega – che non è mai venuto meno, ma per scelte interne che non condivido, e che si muovono in direzione opposta rispetto ai principi di meritocrazia, rispetto e visione collettiva». Ragioni che, per molti, restano piuttosto fumose e vaghe. I suoi passi sembrano suggerire molto più di quanto sia emerso pubblicamente. Torromino, però, non si espone e, pubblicamente ringrazia Occhiuto «per il lavoro svolto».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Regionali in Calabria, l’audio del segretario regionale di Avs che rischia di far saltare le trattative. «Schlein è imbufalita»

2.

Crosetto e la bozza per cambiare il ministero della Difesa con più poteri nella cybersicurezza. La mossa che potrebbe dare “fastidio” a Chigi

3.

La lite tra Meloni e l’attivista Pro-Pal al concerto delle Blackpink, la frase della premier che fa discutere: «Sul genocidio palestinese lavoro ogni giorno» – Il video

4.

Caro ombrelloni, Meloni contro Schlein: «Gli arrivi sono in crescita, ecco i dati del Viminale»

5.

I giochi del Mediterraneo: quando iniziano, dove si dovrebbero svolgere e perché c’è il rischio che saltino. Abodi a Open: «Si faranno, nessun piano B»

leggi anche
elly schlein intervista regionali ucraina gaza
POLITICA

Elly Schlein dall’Ucraina alle Regionali: «L’Europa manca di iniziativa, l’alleanza con Conte reggerà»

Di Federico D’Ambrosio
fratoianni bonelli schlein
POLITICA

Regionali in Calabria, l’audio del segretario regionale di Avs che rischia di far saltare le trattative. «Schlein è imbufalita»

Di Sofia Spagnoli
ponte sullo stretto
POLITICA

Schifani ci riprova: «Il Ponte sullo Stretto intitolato a Silvio Berlusconi». Ma Salvini frena

Di Stefania Carboni
Villa Piccinetti
ATTUALITÀ

Dopo la festa in 100 con mal di pancia e diarrea, tra 800 invitati c’era pure Matteo Ricci: il giallo sul menu uguale per tutti

Di Giulia Norvegno