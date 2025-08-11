Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
POLITICAMatteo SalviniPonte sullo strettoRenato SchifaniSiciliaSilvio Berlusconi

Schifani ci riprova: «Il Ponte sullo Stretto intitolato a Silvio Berlusconi». Ma Salvini frena

11 Agosto 2025 - 16:16 Stefania Carboni
embed
ponte sullo stretto
ponte sullo stretto
«Ne parleremo», ha commentato il ministro e vicepremier. Da tempo gli azzurri sognano la grande opera dedicata al loro fondatore ma, probabilmente, non sarà così

«La Sicilia oggi è un cantiere in piena attività: entro pochi anni si presenterà già pronta a sfruttare il Ponte, che mi piacerebbe fosse intitolato a Silvio Berlusconi, come anello di trasmissione di una rete di infrastrutture moderna ed efficiente». Queste le parole del Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in una intervista a La Sicilia. Parlando delle infrastrutture regionali, spiega: «A livello di strade la A19 Palermo-Catania, di cui sono commissario, è oggetto di lavori per 900 milioni, si interverrà presto sulla Messina-Catania, i cantieri per il raddoppio della Catania-Ragusa sono in pieno svolgimento così come sulla Palermo-Agrigento e sulla Agrigento-Caltanissetta. E poi le ferrovie: i lavori per l’alta capacità fra Palermo, Catania e Messina vanno avanti. Per la sistemazione delle strade provinciali oltre 100 milioni in tutto».

«A te, amore mio, che lo hai sognato». La fissa dei forzisti per dedicare la grande opera a Berlusconi

Non è la prima volta che, specialmente tra le fila di Forza Italia, si pensa di dedicare la grande opera al fondatore del partito. Tajani nel congratularsi con l’avvio dei lavori ha dichiarato: «Ce l’abbiamo fatta presidente». E l’ultima compagna Marta Fascina ha pubblicato un video in cui il leader, scomparso nel giugno 2023, parla del Ponte sullo Stretto: «A te, amore mio, che lo hai sognato».

Ma che ne pensa Salvini?

Davanti all’entusiasmo azzurro però c’è chi è più cauto. «Ne parleremo», ha commentato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. Anche perché c’è già l’aeroporto di Malpensa dedicato a Berlusconi. Una scelta, che al tempo, non fu indenne da polemiche.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ponte sullo Stretto, l’angoscia di chi rischia di perdere la casa: «Così puntiamo a bloccare questa idea per sempre» – Le interviste

2.

La lite tra Meloni e l’attivista Pro-Pal al concerto delle Blackpink, la frase della premier che fa discutere: «Sul genocidio palestinese lavoro ogni giorno» – Il video

3.

Le vacanze segrete di Giorgia Meloni: «La manda in bestia ritrovarvi tra i piedi»

4.

Pif contro il Ponte sullo Stretto: «È solo un monumento che Salvini ha deciso di erigere a se stesso. Per noi siciliani non cambia nulla»

5.

Giorgia Meloni, il bigliettino lasciato ai giornalisti prima delle vacanze: «Cercate di riposare…». La promessa minacciosa per la ripresa

leggi anche
POLITICA

1000 missili e 1400 droni in una settimana contro l'Ucraina, le immagini degli edifici distrutti – Il video

Di Redazione
roberto vannacci campagna
POLITICA

Roberto Vannacci e la nuova campagna contro la sinistra con una foto in divisa (che non potrebbe usare)

Di Federico D’Ambrosio
ponte stretto messina
POLITICA

Ponte sullo Stretto, l’angoscia di chi rischia di perdere la casa: «Così puntiamo a bloccare questa idea per sempre» – Le interviste

Di Sofia Spagnoli
Giorgia Meloni litiga con un Pro Pal
POLITICA

La lite tra Meloni e l’attivista Pro-Pal al concerto delle Blackpink, la frase della premier che fa discutere: «Sul genocidio palestinese lavoro ogni giorno» – Il video

Di Giovanni Ruggiero