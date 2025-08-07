Ponte sullo Stretto, Marta Fascina e la dedica a Silvio Berlusconi: «A te amore mio, che lo hai pensato, sognato e promosso» – Il video

Il giorno dopo il via libera ai cantieri, la ex compagna del Cavaliere ripubblica un suo video del 2022: «Il progetto era già pronto, è fondamentale per dare unità al Paese»

Se su quel ponte, quello sullo Stretto di Messina, ci sarà il suo nome ancora non è dato saperlo. Di certo, però, Silvio Berlusconi ha sempre parlato di quel progetto come di qualcosa di «indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese». All’indomani del via libera all’opera, che aprirà i cantieri a partire da settembre od ottobre, Marta Fascina ha pubblicato sui social una breve clip in cui il Cavaliere presentava l’idea del Ponte sullo Stretto. A corredo una dedica: «A te amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!!!».

Le battaglie politiche tra destra e sinistra: «Era già tutto pronto, me l’hanno bloccato»

«Ho sempre ritenuto che il Ponte sullo Stretto costituisse una delle infrastrutture più importanti per il nostro Paese. E non ho mai cambiato idea», dice l’ex leader di Forza Italia. «Il Ponte rimane una priorità assoluta non solo per collegare la Calabria e la Sicilia ma per completare uno dei principali corridori europei di traffico ferroviario e di traffico autostradale». La questione è già stata però al centro di una intensa battaglia politica: «I miei governi avevano approntato il progetto, avevano trovato i finanziamenti, avevano dato il via ai lavori con la giudicazione del rapporto nel 2005 a una importante impresa italiana. E oggi il Ponte sarebbe già da anni una realtà, oltretutto con costi molto inferiori a quelli che dovremmo affrontare ora. Ma è stato bloccato per due volte dai governi della sinistra. E io dico che questa volta però non ci fermeranno».

L’«imperativo categorico» del voto per il centrodestra

Alla vigilia delle elezioni del 25 settembre 2022, che hanno consegnato le chiavi di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni, Berlusconi è certo: «Assumeremo la guida del paese e potremo quindi dare finalmente il via alla realizzazione del Ponte, apportando benefici non solo a queste due regioni ma a tutto il Sud Italia e consentendo finalmente la realizzazione delle infrastrutture fondamentali per lo sviluppo dalle autostrade ai collegamenti con treni ad alta velocità. Autostrade e ferrovie alle quali 11 milioni di italiani hanno diritto e che aspettano da troppi anni». Poi conclude: «Vi ho parlato quindi oggi di un’altra delle tante ragioni per cui il 25 settembre dovete andare a votare. Dovete votare per noi. Dovete votare per Forza Italia. È un imperativo categorico».