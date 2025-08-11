Roberto Vannacci e la nuova campagna contro la sinistra con una foto in divisa (che non potrebbe usare)

L'ex generale lancia un'idea balneare contro "i comunisti" usando una foto con le insegne dell'Esercito, cosa vietata dall'ordinamento. Ma c'è un escamotage

L’eurodeputato e vice segretario della Lega, Roberto Vannacci, da sempre molto attivo sui social, ha lanciato una nuova campagna ferragostana. Un fotomontaggio in cui appare una crema «50+» di «protezione generale», facile ironia con il grado con cui ha appena lasciato l’Esercito – era comunque in aspettativa per la candidatura – sfruttando la finestra che, per i militari, permette di farlo a soli 56 anni di età con un certo numero di anni di contributi: «Proteggiti dalla sinistra, idratazione anti-comunista» dice il resto del post.

La divisa

Fin qui tutto perfettamente in linea con la comunicazione politica dell’ex militare. Il particolare stonato è che per lanciare la campagna Vannacci usi una foto in cui lo si vede indossare la divisa dell’Esercito italiano. Basta dare un’occhiata più approfondita per vedere che non è una semplice mimetica, ma proprio la divisa di Vannacci, si vedono anche i simboli del reparto paracadutisti. Ovviamente, la divisa dell’Esercito non può essere usata per propaganda politica, sia essa allineata oppure no con il governo del momento e infatti nell’ambiente delle Forze armate c’è chi non nasconde una certa irritazione.

L’escamotage

Il problema però è che, come è accaduto in passato per altri militari, Vannacci, qualora la cosa gli fosse effettivamente contestata potrebbe trovare una giustificazione formale: la foto usata per la campagna politica non è stata scattata ora ma è una immagine di quando effettivamente vestiva ancora la divisa che quindi non sarebbe stata indossata per motivi elettorali. In passato questa risposta è stata considerata accettabile per altri militari che sono entrati in politica e sarebbe difficile quindi, per l’Esercito italiano, cambiare giudizio solo nel suo caso. La polemica però, almeno sul web, è già montata.