«Il prossimo scoop sul mio intestino»: Vannacci risponde alle accuse sulla pensione a 56 anni

Il generale replica con un post su Facebook al Fatto

L’eurodeputato della Lega e, ormai, militare in pensione, Roberto Vannacci, torna a parlare sui suoi profili social della maxi pensione che percepisce dal febbraio di quest’anno. A innescare la miccia è stato un articolo del Fatto Quotidiano che ha messo in luce il pensionamento del generale a soli 56 anni, con una pensione stimata attorno ai 5mila euro netti al mese, cumulabile con lo stipendio da eurodeputato. La replica di Vannacci non si è fatta attendere ed è arrivata, come di consueto, via social.

«Il Fatto Quotidiano non ha nient’altro da fare»

«Ecco l’indagine da brivido che vi preannunciavo», scrive ironico Vannacci su Facebook, attaccando direttamente la testata. «Il Fatto Quotidiano non ha nient’altro da fare», afferma, accusando il giornale di trascurare questioni ben più gravi come il «buco di bilancio del governo Conte», le «sedie a rotelle della ministra Azzolin»” o le «indagini sul candidato Matteo Ricci». Il post prosegue con toni sarcastici: «Mi aspetto la prossima intervista sul Fatto Quotidiano sulla vivacità del mio tratto intestinale». E ancora: «Dopo Pucciarelli, Cappellini, Gramellini e Ranucci, aggiungiamo Mantovani ai miei promotori e alla rappresentanza dell’intrepida schiera dell’informazione di sinistra».

Gli altri lavori usuranti

Sotto il post di Vannacci si sprecano i commenti a sostegno del generale: tra chi sottolinea che il pensionamento precoce sia molto frequente tra gli apaprtenenti all’arma e chi loda il lavoro usarante dei militari in missione. Non mancano però le voci critiche di chi invece pensa che vi siano numerosi altri lavori che meriterebbero un età pensonabile inferiore: «il problema è che un muratore che ha cominciato a lavorare prima dei vent’anni e che fa un lavoro di estrema fatica debba stare sulle impalcature sotto il sole d’estate e al gelo d’inverno fino a sessantasette anni. Ed è così per moltissimi lavori considerati usuranti ma che comunque non consentono un reale prepensionamento a meno di forti decurtazioni» si legge in un commento.