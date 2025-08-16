Come cambierà il meteo nelle prossime ore: per domenica allerta gialla in 8 regioni. Ecco dove

Ancora piogge e temporali al Sud, per via della persistenza di un'area di bassa pressione

La bassa pressione continuerà a determinare condizioni di instabilità meteorologiche, in particolare sulle regioni meridionali del nostro Paese. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile sono otto le regioni con allerta gialla prevista per le prossime 24 ore. Da sabato 16 agosto sono presenti precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori occidentali, e il persistere di tali fenomeni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per domenica 17 agosto resta l’allerta gialla sull’Umbria, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, su Campania, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia.

Secondo ilmeteo.it queste le previsioni per le prossime 24 ore:

Nord: Giornata via via più instabile sulle Api centrali e orientali, molte nubi sul Triveneto e più sereno altrove. Un pò meno caldo

Centro: Cielo irregolarmente nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, sarà più sereno sulle coste adriatiche. Temporali di calore in montagna

Sud: Dopo una mattinata perlopiù stabile, nel pomeriggio rovesci sugli Appennini, sole prevalente lungo le coste

Le previsioni per lunedì 18 agosto

Nord: Giornata meno calda, il cielo sarà molto nuvoloso, anche con locali piogge su Appennini e Alpi. Temperature massime in diminuzione

Centro: Giornata che trascorrerà con il bel tempo prevalente, il cielo poco nuvoloso e isolati temporali su Lazio e Abruzzo. Temperature in calo

Sud: Giornata che partirà con il bel tempo dappertutto, poi, nel pomeriggio, scoppieranno temporali in Basilicata e Calabria. Sole altrove

Le previsioni per martedì 19 agosto

Nord: Giornata che vedrà un cielo irregolarmente nuvoloso al Nordovest e poco nuvoloso al Nordest. Caldo accettabile. Venti deboli.

Centro: Generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, salvo locali piogge sui monti tra Lazio e Abruzzo