Premier League, razzismo a Liverpool-Bournemouth. L’insulto contro Antoine Semenyo e la partita sospesa per alcuni minuti

Il giocatore del Bournemouth stava per battere una rimessa laterale quando un tifoso del Liverpool gli si è avvicinato e gli ha rivolto insulti razzisti

Doveva essere una serata da incorniciare per Antoine Semenyo, ala 25enne del Bournemouth: prestazione da far impazzire la difesa del Liverpool e doppietta al debutto stagionale in Premier League ad Anfield. E invece la prima partita della stagione si è trasformata nel teatro dell‘ennesimo episodio di razzismo su un campo da calcio. Era il 29esimo minuto e Semenyo si stava apprestando a battere una rimessa laterale quando un tifoso del Liverpool, situato a ridosso delle transenne poiché in sedia a rotelle, gli si è avvicinato con fare minaccioso e gli ha rivolto una serie di insulti razzisti per il colore della pelle. La partita è poi ripresa segnando la vittoria del Liverpool per 4 a 2.

Just a Liverpool fan casually racially abusing Antoine Semenyo



Watch this get swept under the carpet by Sky, Carragher and everyone else related to LFCpic.twitter.com/iPt2MpU4fY — Lea (@Lea_EFC) August 15, 2025

Lo sfogo sui social

Dopo qualche istante, quando la squadra di casa stava per battere un calcio d’angolo, Semenyo si è avvicinato al direttore di gara, Anthony Taylor, e gli ha riferito l’accaduto. Convocati i capitani e gli allenatori delle due squadre, l’arbitro ha interrotto il match e un messaggio contro il razzismo è stato diffuso dall’impianto audio dello stadio. Il tifoso di 47 anni è stato immediatamente allontanato da Anfield e la polizia del Merseyside ha aperto un’indagine. «Prendiamo casi di questo tipo molto seriamente e chiederemo, assieme alle squadre, l’esclusione dagli impianti dei responsabili», ha dichiarato l’ispettore Kev Chatterton, promettendo tolleranza zero. Semenyo ha affidato ai social il proprio sfogo: «Quando finirà?», ha scritto su Instagram, accompagnando il messaggio con uno screen di un commento razzista sotto un suo post.

A great player but above all, a great human being.



Only a strong character shows such resilience in those circumstances.



We love you and are all with you, Antoine ❤️ pic.twitter.com/PNLxdLOeTx — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 15, 2025

«Non ha reagito e questo dimostra che persona è»

L’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, ha chiesto al giocatore se volesse continuare a rimanere in campo e così è stato. Nel secondo tempo Semenyo ha messo a segno gli unici due gol della sua squadra nella sconfitta per 4-2. «Non so come Ant abbia fatto a continuare a giocare, onestamente, e a segnare quei gol. È assolutamente inaccettabile. Mi dispiace per Ant. È un po’ giù, ovviamente» ha dichiarato il capitano del Bournemouth Adam Smith a Sky Sports dopo la partita. «Ad essere sincero, volevo che reagisse. È quello che avrei fatto io. Sarei andato direttamente lì. Ma questo dimostra che tipo di persona è: non reagire quando è successo, andare avanti e poi segnalarlo all’arbitro. Segnare quei gol dimostra che tipo di persona è e che carattere ha» ha concluso. La Football Association ha diffuso una nota durissima: «Casi di questo tipo non hanno un posto nel nostro sport. Lavoreremo attivamente con arbitri, squadre e autorità per accertare i fatti e adottare misure appropriate».