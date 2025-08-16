Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
Putin ad Anchorage: Siamo veramente interessati a porre fine al conflitto in Ucraina – Il video

16 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Anchorage, 15 agosto 2025 "Abbiamo sempre considerato la nazione ucraina, e l'ho detto più volte, una nazione fraterna, per quanto strano possa sembrare in queste condizioni. Abbiamo le stesse radici e tutto ciò che sta accadendo è una tragedia per noi, una ferita terribile. Pertanto, il Paese è sinceramente interessato a porvi fine.” Così il Presidente russo Vladimir Putin durante la conferenza stampa sul vertice Russia-Usa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

