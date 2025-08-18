Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ATTUALITÀAccoltellamentiCampaniaCarabinieriNapoliOmicidiPolizia

Melito (Napoli), ispettore di polizia accoltellato a morte in casa: i sospetti sul figliastro della compagna

18 Agosto 2025 - 22:05 Alba Romano
embed
stupra rapina 80enne arrestato bracciano
stupra rapina 80enne arrestato bracciano
La vittima è Ciro Luongo, 58 anni. I carabinieri cercano il presunto aggressore, che sarebbe fuggito dopo l’omicidio

Un ispettore di polizia è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Melito, comune nel Napoletano, in viale delle Margherite. La vittima è Ciro Luongo, 58 anni, in servizio al Commissariato di Giugliano. L’uomo è stato colpito più volte con un’arma da taglio. A dare l’allerta sarebbero stati alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Marano e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le prime verifiche avrebbero evidenziato come il delitto sia maturato in un contesto familiare. Secondo quanto emerso, a colpire Luongo sarebbe stato il figliastro della compagna, che dopo l’aggressione si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini della Procura di Napoli

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord e dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo le ultime ore di vita dell’ispettore, con l’obiettivo di chiarire la dinamica della lite che avrebbe portato all’omicidio. Gli inquirenti stanno inoltre passando al setaccio l’area circostante alla ricerca del fuggitivo, ritenuto il principale sospettato. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Colleghi e conoscenti ricordano Luongo come un poliziotto esperto, da anni in servizio nella zona di Giugliano, impegnato in diverse operazioni delicate.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

A Riccione una spiaggia dove il lettino costa ancora 4 euro. Il bagnino Guerrino: «Se rincariamo la gente non viene più»

2.

Va a cena con un ragazzo conosciuto su TikTok, lui la droga e la porta in hotel: 18enne salvata grazie all’intuito della receptionist

3.

Botte da orbi in acqua ad Alassio, «maranza» prende a pugni il bagnino e si piglia una ciabattata in fronte – Il video

4.

Gregorio Paltrinieri e il dramma degli annegamenti: «Anche io in mare ho paura, ecco cosa fare per salvare i bambini»

5.

Turisti in centro senza veli e docce per strada. Esplode la polemica a Cortina: «Non siamo una spiaggia nudista»

leggi anche
giampaolo de martis
ATTUALITÀ

Olbia, indagati i due carabinieri che hanno usato il taser contro Gianpaolo Demartis. Fissata l’autopsia

Di Stefania Carboni
pescara taser
ATTUALITÀ

Genova, un altro uomo muore dopo essere stato colpito con il taser dai carabinieri: è il secondo caso in pochi giorni

Di Cecilia Dardana
aldrovandi
ATTUALITÀ

Federico Aldrovandi, la rabbia del padre: «Chi l’ha ucciso ora ha ancora la divisa. Pensavo gli avrebbero dato l’ergastolo»

Di Ugo Milano