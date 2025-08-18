Melito (Napoli), ispettore di polizia accoltellato a morte in casa: i sospetti sul figliastro della compagna

La vittima è Ciro Luongo, 58 anni. I carabinieri cercano il presunto aggressore, che sarebbe fuggito dopo l’omicidio

Un ispettore di polizia è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Melito, comune nel Napoletano, in viale delle Margherite. La vittima è Ciro Luongo, 58 anni, in servizio al Commissariato di Giugliano. L’uomo è stato colpito più volte con un’arma da taglio. A dare l’allerta sarebbero stati alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Marano e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le prime verifiche avrebbero evidenziato come il delitto sia maturato in un contesto familiare. Secondo quanto emerso, a colpire Luongo sarebbe stato il figliastro della compagna, che dopo l’aggressione si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini della Procura di Napoli

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord e dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo le ultime ore di vita dell’ispettore, con l’obiettivo di chiarire la dinamica della lite che avrebbe portato all’omicidio. Gli inquirenti stanno inoltre passando al setaccio l’area circostante alla ricerca del fuggitivo, ritenuto il principale sospettato. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto. Colleghi e conoscenti ricordano Luongo come un poliziotto esperto, da anni in servizio nella zona di Giugliano, impegnato in diverse operazioni delicate.