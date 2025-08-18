Una Donna muore in un incendio in un abitazione a Rivalta (TO), Ie operazioni dei Vigili del Fuoco – Il video

(Agenzia Vista) Torino, 18 agosto 2025 I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti a Rivalta per l’incendio al secondo piano di una palazzina: messo in salvo un uomo, mentre una donna, bloccata dalle fiamme all’interno dell’abitazione, è purtroppo deceduta dopo il trasporto in ospedale. Intervento concluso nella notte con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev