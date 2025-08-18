Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Una Donna muore in un incendio in un abitazione a Rivalta (TO), Ie operazioni dei Vigili del Fuoco – Il video

18 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Torino, 18 agosto 2025 I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti a Rivalta per l’incendio al secondo piano di una palazzina: messo in salvo un uomo, mentre una donna, bloccata dalle fiamme all’interno dell’abitazione, è purtroppo deceduta dopo il trasporto in ospedale. Intervento concluso nella notte con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Bondeno, bufera sul segretario Pd per un meme a sfondo sessuale su Trump e Putin: la Lega chiede le dimissioni

2.

Regionali in Calabria, Occhiuto, i malumori nella sua Forza Italia e l’ipotesi piano B se l’inchiesta va avanti. I nomi in campo

3.

Regionali in Calabria, l’audio del segretario regionale di Avs che rischia di far saltare le trattative. «Schlein è imbufalita»

4.

Ucraina, Conte: «Imbarazzante l’esultanza di Meloni che parla di spiragli per discutere di pace»

5.

«Sei grasso. Fai schifo». Lo sfogo del vicesindaco veneto Claudio Borgia (FdI): «Sono vittima di body shaming. Vergogna»