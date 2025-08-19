Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Ferragosto a Roma, il sindaco Gualtieri a pranzo con gli anziani rimasti in città – Il video

19 Agosto 2025 - 20:45
(Agenzia Vista) Roma, 16 agosto 2025 Anche quest’anno Roma Capitale organizza, diffuso in tutta la città, il Pranzo di Ferragosto per le persone che restano sole in città: un’occasione speciale di convivialità e allegria per stare bene insieme. Grazie a chi anche in questo giorno di festa garantisce i servizi, dai medici alle forze dell’ordine, dalla Polizia Locale, Atac, Ama, Acea, Areti, Protezione Civile di Roma Capitale ai tanti volontari in campo". Il messaggio del sindaco Gualtieri in occasione del Ferragosto a Roma. Ig Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

