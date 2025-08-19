Incendio sulla linea Roma-Grosseto, circolazione sospesa e treni in ritardo fino a 130 minuti

Il rogo è divampato all'altezza di Orbetello è ha reso necessaria la chiusura della linea per quasi un'ora

Un pomeriggio di disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Roma–Grosseto, dove la circolazione è stata sospesa tra Albinia e Alberese, due località marittime in provincia di Grosseto, a causa di un incendio divampato nei pressi dei binari. L’allarme è scattato intorno alle 16:50, quando le fiamme hanno interessato circa 5mila metri quadrati di sterpaglie nella zona di Ansedonia, nel comune di Orbetello. I Vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre locali e di rinforzo, hanno riferito che l’incendio si è sviluppato in più punti, con ogni probabilità a seguito di scintille provocate dal passaggio di un convoglio. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla difficoltà di accesso all’area.

I treni in ritardo

Per garantire la sicurezza, la linea ferroviaria e l’alimentazione elettrica sono state interrotte fino alle 17:40, quando è stato possibile ripristinare il traffico dopo la messa in sicurezza della zona. Nel frattempo, però, le conseguenze per i passeggeri sono state pesanti. Numerosi i treni che hanno subito ritardi o sono stati cancellati, con i disagi che si sono protratti sino a sera: il Frecciabianca 8626, previsto in arrivo a Grosseto alle 18:36, ha accumulato 130 minuti di ritardo. Ritradi più ridotti, ma comunque consistenti, per i Regionali e gli Intercity seguenti provenienti da Roma Termini. Non risultano interessati i treni Italo e Frecciarossa poichè non percorrono la linea Roma-Grosseto, ma permangono i rallentamenti sulla linea dell’alta velocità per via dei lavori di potenziamento.