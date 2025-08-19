«Sospendiamo Israele dalle competizioni internazionali», la richiesta degli allenatori italiani alla Figc: «È un imperativo morale»
«Una partita di calcio, preceduta dagli inni nazionali, può essere considerata solo una partita di calcio?», con questa domanda si apre la lettera-appello scritta dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Aiac, e indirizzata al presidente della Figc, Gabriele Gravina, e a tutte le componenti federali, chiedendo che il calcio italiano si faccia promotore di una richiesta a Uefa e Fifa: la sospensione temporanea di Israele dalle competizioni sportive internazionali. La lettera è firmata dal presidente Renzo Ulivieri, e riporta il parere unanime del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Aiac: «Un’azione non solo simbolica, ma necessaria, che risponde a un imperativo morale», si legge nel documento.
«Esclusione temporanea di Israele»
Nella lettera, l’associazione sottolinea la gravità della situazione a Gaza, in Cisgiordania e in Libano, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato «decine di migliaia di morti civili palestinesi», compresi numerosi sportivi, come la stella del calcio palestinese Suleiman al-Obeid. Quella espressa nella lettera non è una posizione ideologica, afferma l’Aiac, ma si tratta di una richiesta coerente con i valori stessi dello sport: «La Figc promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza. Davanti alle stragi quotidiane, crediamo sia doveroso proporre a Uefa e Fifa l’esclusione temporanea di Israele».
Le prossime sfide tra Italia e Israele
Il presidente Ulivieri ha ribadito come «i valori di umanità, che sostengono quelli dello sport, ci impongono di contrastare azioni di sopraffazione dalle conseguenze terribili». Sulla stessa linea i vicepresidenti Camolese, Vossi e Perondi, che hanno sottolineato come «non sia possibile voltarsi dall’altra parte davanti a troppi morti innocenti, tra cui tanti giovani e sportivi». Il messaggio dell’Aiac arriva a poche settimane dalle due sfide in calendario della Nazionale italiana contro Israele, l’8 settembre e il 15 ottobre, rispettivamente la sesta e l’ottava giornata del gruppo I delle qualificazioni al mondiale.